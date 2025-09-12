Buchpremiere: Boris Becker bringt seine Familie mit

In seinem Buch «Inside», das er mit Tom Fordyce verfasst hat, berichtet Boris Becker ausführlich über seine Zeit in zwei britischen Gefängnissen. Im April 2022 war er wegen des Vorwurfs von Insolvenzstraftaten zu 30 Monaten Haft verurteilt worden. Rund sieben Monate davon sass er in den Gefängnissen Wandsworth und Huntercombe ab. In seinem Buch erzählt er über die schlimme Zeit hinter Gittern, aber auch über neue Freundschaften, die er damals geschlossen hat. In Rückblenden beleuchtet er zudem sein Leben und seine Tenniskarriere.