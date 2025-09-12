Buchpremiere: Boris Becker bringt seine Familie mit

Boris Becker (57) hat im Delphi Kino in Berlin sein Buch «Inside: Gewinnen – Verlieren – Neu beginnen» präsentiert. Der einstige Tennisstar brachte zu dem besonderen Termin gleich mehrere Familienmitglieder mit.
Im Partnerlook auf dem roten Teppich
Becker, der in einem cremefarbenen Anzug mit schwarzem Hemd und Sneakern erschien, wurde zum einen von seiner schwangeren Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) begleitet. Sie stimmte sich farblich mit ihm ab und präsentierte ihren Babybauch in einem Off–Shoulder–Midikleid. Ihren Look komplettierte sie mit Riemchen–Heels, Goldschmuck und einer schwarzen Clutch.
Ebenfalls bei der Buchvorstellung anwesend war Boris Beckers Schwester Sabine Becker–Schorp und deren Kinder Vincent und Carla sowie sein Sohn Noah Becker (31), der aus der Ehe mit Barbara Becker (58) stammt. Seine Begleitungen scheinen sich alle gut zu verstehen, erst Mitte August hatte die Tennislegende Fotos von allen aus dem Familienurlaub bei Instagram veröffentlicht.
Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro gaben sich im September 2024 in Portofino das Jawort, im Juni 2025 verkündete Becker, dass Lilian schwanger ist. Das Kind soll im Dezember zur Welt kommen, wie er in einem Podcast ankündigte. Nach den drei Söhnen Noah, Elias (26) sowie Amadeus (15) und Tochter Anna Ermakova (25) wird es sein fünftes sein.
In seinem Buch «Inside», das er mit Tom Fordyce verfasst hat, berichtet Boris Becker ausführlich über seine Zeit in zwei britischen Gefängnissen. Im April 2022 war er wegen des Vorwurfs von Insolvenzstraftaten zu 30 Monaten Haft verurteilt worden. Rund sieben Monate davon sass er in den Gefängnissen Wandsworth und Huntercombe ab. In seinem Buch erzählt er über die schlimme Zeit hinter Gittern, aber auch über neue Freundschaften, die er damals geschlossen hat. In Rückblenden beleuchtet er zudem sein Leben und seine Tenniskarriere.