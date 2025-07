Burdecki und Karasek: «Wir ziehen uns im Podcast komplett aus»

Karasek: Uns verbindet, dass wir Menschen mögen und keine Maske tragen. Evelyn ist völlig vorurteilsfrei, sie verstellt sich nicht. Das gefällt mir, denn so bin ich auch. Ich glaube an Toleranz, an emotionale Intelligenz und daran, dass Humor eine Form der Weltbewältigung ist. Wir lachen über uns selbst – nie über andere. In einer Welt, die oft so kühl und abwertend geworden ist, ist das fast schon schockierend.