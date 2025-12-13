Bushido und Anna-Maria Ferchichi besuchen Paartherapie

Wiedererlernen der Liebessprache des Partners

Statt über die eigenen Gefühle zu sprechen, hätten beide «sehr oft zur Seite geschoben und weitergemacht», so Bushido. Jetzt sei das Paar bemüht, wieder die «Love–Language» des jeweils anderen zu verstehen. Signale, die Anna–Maria früher glaubte zu senden, kamen bei ihrem Mann schlicht nicht an. Bushido selbst räumt ein, dass er mehr auf das Verhalten seiner Frau achten müsse: «Ich sollte vieles aus deinem Verhalten heraus mehr erkennen.» Anna–Maria Ferchichi war hingegen «positiv geschockt» von einer Erkenntnis über ihren Ehemann: Er braucht kontinuierlich die Bestätigung, dass sie ihn noch liebt.