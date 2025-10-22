Bushido und Anna-Maria Ferchichi träumen von Zweitwohnsitz in München

Umso mehr haben sie Gefallen an München gefunden. Die bayerische Hauptstadt biete «genau das, was wir suchen: Natur, Grün und Ruhe.» Bevor die Familie jedoch vollständig von Dubai nach Deutschland zieht, will sie sich zunächst mit einem Zweitwohnsitz herantasten: «Wir haben hier diesen endlosen Sommer, wir haben Ostern, wir haben einen Monat im Dezember – das heisst, wir haben so viele Monate, wo die Kinder Ferien haben, dass wir die ab jetzt in Deutschland verbringen werden.»