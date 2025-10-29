Bye Rollkragen! Der V-Ausschnitt wird zum neuen Lieblingspullover

Der Slouchy V–Neck–Pullover

Für alle, die es gemütlich und dennoch stylish mögen: Oversized–Stricksweater mit V–Ausschnitt sind die wohl lässigste Art, den Trend zu tragen. Der Slouchy Fit sorgt für ein entspanntes Tragegefühl, während der Ausschnitt gerade so viel Haut zeigt, dass es elegant bleibt. Kombiniert mit einer Mom–Jeans, weissen Wollsocken und klassischen Loafern entsteht ein moderner Look, der irgendwo zwischen London–Streetstyle und Pariser Nonchalance liegt. Ein Ledergürtel in der Taille sorgt für Struktur – ideal, um die Silhouette zu betonen.