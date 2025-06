Café, Kalender und Co.: Daniela Katzenbergers Projekte abseits des TVs

Musik

Auch im Musikbereich hat Daniela Katzenberger sich immer wieder ausprobiert. So trat sie etwa im Musikvideo «Vamos a la playa» von Sängerin Loona (50) auf. Auch selbst hat sie schon häufiger gesungen. Bereits im August 2010 veröffentlichte sie eine Coverversion von «Nothing's Gonna Stop Me Now». Durch ihre Beziehung mit Sänger Lucas Cordalis (57), die sie Anfang 2014 bestätigte, gab es mehrere gemeinsame Projekte, etwa 2016 das Lied «I Wanna Be Loved by You», 2022 «Wir haben uns sowas von verdient» und «In der Weihnachtsbäckerei».