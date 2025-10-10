«Call My Agent Berlin»-Star Seyneb Saleh setzt auf Transparenz

Seyneb Saleh (37) nutzte die Verleihung des Deutschen Schauspielpreises für einen glamourösen Auftritt. Die Schauspielerin, die durch Serien wie «Call my Agent Berlin» bekannt ist und an dem Abend in der Kategorie «Episodische Rolle» für «Uncivilized» ausgezeichnet wurde, erschien in einem Naked Dress.
Farbakzent bei Make–up
Die Robe aus schwarzer Spitze hatte ein durchsichtiges Oberteil mit langen Ärmeln und einen durchscheinenden Rock mit kleiner Schleppe. Unter dem enganliegenden Dress verzichtete die Schauspielerin offenbar auf einen BH und gewährte damit tiefe Einblicke. Den Look komplettierte sie mit schwarzen Riemchen–Heels. Ihre lockigen Haare trug sie offen über die Schultern, beim Make–up setzte sie mit einem Lippenstift in Magenta einen farblichen Akzent. Zeitweise kombinierte Saleh an dem Abend ihre auffällige Robe mit einem schwarzen Blazer und einer schwarzen Clutch.
Bei der vom Bundesverband Schauspiel organisierten Veranstaltung wurden zahlreiche Schauspielstars ausgezeichnet. Mala Emde (29) wurde für «Köln 75», Jennifer Sabel (geb.1981) für «Ich sterbe, kommst du?» in der Kategorie Dramatische Hauptrolle geehrt. Sunnyi Melles (67) wurde für ihre «Komödiantische Rolle» in der Serie «Die Zweiflers» ausgezeichnet.
Zu den weiteren Preisträgerinnen und Preisträgern zählen Haley Louise Jones («Sad Jokes»), Linda Blümchen und Simon Steinhorst für «30 Tage Lust», Lina Beckmann («Die Affäre Cum–Ex») oder Carlo Krammling («No Dogs Allowed»), der Träger des Nachwuchspreises wurde.