«Call of Duty»-Schöpfer Vince Zampella stirbt mit 55 Jahren bei Unfall

Ein Sprecher von Electronic Arts erklärte gegenüber dem Portal «TMZ»: «Dies ist ein unvorstellbarer Verlust, und unsere Gedanken sind bei Vince' Familie, seinen Angehörigen und allen, die von seiner Arbeit berührt wurden. Vince hatte einen tiefgreifenden und weitreichenden Einfluss auf die Videospielbranche. Als Freund, Kollege, Führungskraft und visionärer Schöpfer hat er mit seiner Arbeit die moderne interaktive Unterhaltung mitgeprägt und Millionen von Spielern und Entwicklern auf der ganzen Welt inspiriert. Sein Vermächtnis wird auch in Zukunft die Art und Weise prägen, wie Spiele entwickelt werden und wie Spieler miteinander in Kontakt treten.»