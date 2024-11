Callas-Biopic «Maria»: Wie Angelina Jolie die Oper lieben lernte

Angelina Jolie glaubte nicht an ihre Stimme

Für Angelina Jolie bedeutete die Rolle eine grosse Herausforderung. Wie sie dem «Hollywood Reporter» in einem Interview verriet, lag dies nicht zuletzt an einem angeknacksten Selbstbewusstsein, mit dem sie anfangs zu kämpfen hatte. «Ich hatte jemanden in meinem Leben, der nicht nett zu mir war, was das Singen angeht», so Jolie. «Es war eine Beziehung, in der ich war. Und so nahm ich einfach an, dass ich nicht wirklich singen könnte. Ich war auf der Theaterschule, daher war es seltsam, dass mich das beeindruckte. Ich habe mich einfach an die Meinung dieser Person angepasst. Ich musste also eine Menge Dinge überwinden, um mit dem Singen anzufangen».