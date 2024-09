Camila Cabello schockt mit Skimaske in Paris: Das steckt dahinter

Die Girl–Gang–Energie der Skimaske

Es war allerdings nicht das erste Mal, dass die Sängerin zur Skimaske griff. In einem Albumtrailer zu ihrem 2024 erschienenen Longplayer «C,XOXO» posierte sie mit ihrer Girlgang ebenfalls in pinken Skimasken. Die Inspiration dazu entstammt dem Film «Spring Breakers», in dem unter anderem ihre gute Freundin Selena Gomez (32) mitspielte. In dem Film überfällt eine Mädchengruppe mit Skimasken ein Restaurant. In einem Interview erklärte die Sängerin im Juni, dass sich die «Girl–Gang–Energie wie von den ‹Spring Breakers›–Mädchen mit den Skimasken» für sie ermächtigend anfühle. Und weiter: «Als ob man diese gefährliche Seite von sich selbst anzapft.»