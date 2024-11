Camilla: Dieses Schmuckstück der Queen kommt selten zum Vorschein

Prinzessin Kate fehlte beim Empfang im Buckingham–Palast

Königin Camilla kombinierte das besondere Stück nun mit einer Aquamarin– und Diamantkette und Ohrringen, die laut «Daily Mail» aus ihrer eigenen Kollektion stammen. Bei dem Empfang im Buckingham–Palast am Dienstagabend wurden Camilla und Charles von Thronfolger Prinz William (42) begleitet. Der Prinz von Wales erschien ohne seine Ehefrau Prinzessin Kate (42). Die 42–Jährige, die sich von einer Krebserkrankung erholt, will sich Berichten zufolge auf ihr bevorstehendes Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey konzentrieren. Dieses soll am 6. Dezember stattfinden. Rund 1.600 Personen, die damit für ihren Einsatz für Menschen in Not geehrt werden, werden in der Kathedrale dabei sein und dort auf Mitglieder der königlichen Familie und andere bekannte Persönlichkeiten treffen.