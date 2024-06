Camilla und Charles empfangen Japans Kaiserpaar zum Staatsbankett

König Charles scherzt über Hello Kitty und Pokémon

In einer Rede adressierte der britische Monarch seine japanischen Gäste auf typisch humorvolle Weise: «Es war mir ein Vergnügen, die britischen Hintergründe hinter bestimmten japanischen Kulturikonen zu erfahren. Vielleicht gestatten Sie mir, eine bestimmte Person zu erwähnen, die in diesem Jahr fünfzig Jahre alt wird, mit ihrer Zwillingsschwester in einem Londoner Vorort aufgewachsen ist, eine milliardenschwere Unternehmerin ist und obendrein UNICEF–Botschafterin. Ich kann nur alles Gute zum Geburtstag wünschen ... Hello Kitty!»