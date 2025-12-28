«Camp Rock 3»: Regisseurin Veronica Rodriguez verrät Details zur Musik

Neue Songs der Jonas Brothers

Rodriguez bestätigte für das Sequel zudem einen Mix aus mehreren Musikgenres. «Wir wollten unbedingt die Vielfalt der Musik feiern, also haben wir natürlich unsere Rocksongs, aber wir wollten auch viele andere Genres berücksichtigen, die derzeit in der Popmusik beliebt sind», erklärte die Regisseurin. «Es gibt Anspielungen auf Americana–Pop–Country, es gibt mehr Bruno–Mars–Pop–Songs, klassischen Girl–Power–Rock und Songs, zu denen man tanzen kann. Wir haben alles abgedeckt», verspricht sie.