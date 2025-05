Cannes: Angelina Jolie bezaubert in zwei stilvollen Outfits

Eleganz in Weiss bei Trophée Chopard

Als Patin des Abends erschien die Schauspielerin bei der Trophée Chopard–Veranstaltung am Carlton Beach in einem fliessenden, weissen One–Shoulder–Kleid. Wie das «People»–Magazin berichtet, bezauberte Jolie beim Dinner am 16. Mai in der eleganten Robe mit leichtem Beinschlitz. Dazu trug sie die Haare offen und entschied sich für auffallenden Schmuck in Form von silbernen Ohrringen sowie ein zurückhaltendes Make–up mit einem zart rosafarbenen Lippenstift.