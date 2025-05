Cannes: Leonardo DiCaprio überreicht Robert De Niro die Ehrenpalme

Leonardo DiCaprio und Robert De Niro spielten zum ersten Mal 1993 in dem Film «This Boy's Life» zusammen. Für «Killers of the Flower Moon» kamen die Musen von Ausnahme–Regisseur Martin Scorsese (82) wieder zusammen. Der Film wurde 2023 in Cannes präsentiert. Als bekannt gegeben wurde, dass De Niro den Preis für sein Lebenswerk erhält, sagte er laut Branchendienst «Variety» in einer Erklärung: «Ich habe so tiefe Gefühle für das Festival von Cannes... Gerade jetzt, wo es so viel in der Welt gibt, das uns auseinanderreisst, bringt Cannes uns zusammen – Geschichtenerzähler, Filmemacher, Fans und Freunde. Es ist, als käme man nach Hause.» Grosse Worte, grosse Wirkung.