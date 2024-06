Cara Delevingne feiert zweiten Jahrestag mit Freundin Minke

Cara Delevingne lernte Freundin in der Schule kennen

Cara Delevingne und ihre Partnerin verbindet eine lange Geschichte. Die beiden lernten sich als Teenager im Bedales–Internat im englischen Hampshire kennen. Sie verloren sich jedoch aus den Augen und trafen sich erst zwölf Jahre später bei einem Konzert der Musikerin Alanis Morissette (50) wieder. «Ich habe so lange nach meinem Partner in Crime gesucht, und ich hätte nie geahnt, dass es jemand sein würde, mit dem ich zur Schule gegangen bin (und in den ich schon damals verknallt war)», erzählte Delevingne in ihrem Posting.