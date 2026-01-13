Carina und Dieter Bohlen: Traumhochzeit auf dem Standesamt besiegelt

Ein Versprechen nach zwei Jahrzehnten eingelöst

Die Hochzeit besiegelt eine Liebesgeschichte, die im August 2006 in einer Disco auf Mallorca begann. Zwanzig Jahre später löste der Pop–Titan ein Versprechen ein, das er seiner Partnerin einst gegeben hatte. «Ich sagte immer zu Carina: Wenn wir 20 Jahre zusammen sind, heirate ich dich. Vor fünf Wochen hat sie mich daran erinnert. Wir haben uns am 5. August 2006 kennengelernt. Jetzt ist 2026. Also war klar: Ich halte mein Versprechen», verriet der Musikproduzent dem Boulevardblatt.