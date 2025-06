Carmen in Todesangst: So dramatisch war der Überfall auf die Geissens

«Froh, dass ich noch am Leben bin»

Noch schlimmere Verletzungen zog sich seine Frau bei dem Überfall zu. «Der Typ packte Carmen am Hals, würgte sie und fügte ihr eine Wunde am Hals zu.» Der «Bild» teilte sie mit: «Ich stehe komplett unter Schock. Ich bin froh, dass ich noch am Leben bin. Ich hatte Todesangst.» Auf ihrem Instagram–Account teilt sie ein Video, das ihre Verletzungen am Hals zeigt. Dazu schreibt Carmen Geiss in einem langen Statement: «Ich möchte mich aus tiefstem, aufgewühltem Herzen bedanken – bei all meinen wundervollen Fans, Freunden und geliebten Familienmitgliedern – für eure überwältigende Anteilnahme in dieser schweren Zeit. Eure Worte, eure Umarmungen, eure Gedanken – sie waren wie ein Lichtstrahl in der dunkelsten Stunde meines Lebens.»