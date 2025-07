Carmen Nebels Sohn Gregor hat geheiratet

Verlobung vor zwei Jahren

Auch die Verlobung hatte Gregor Nebel am Silvestermorgen 2024 auf Instagram veröffentlicht. Damals postete er ein Foto ineinander verschlungener Hände mit Verlobungsring und dem Text «Sie hat JA gesagt», gefolgt von Bildern aus dem gemeinsamen Urlaub in New York und vom Weihnachtsfest.