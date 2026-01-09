Caroline von Hannover: Ihr Ex-Mann Philippe Junot stirbt mit 85 Jahren

Auch für Philippe Junot blieb es nicht bei einer Ehe. 1987 heiratete er das dänische Model Nina Wendelboe–Larsen (62). Diese Ehe hielt zehn Jahre und brachte drei Kinder hervor: Victoria, Isabelle und Alexis. Tochter Isabelle machte sich später als Fotomodel und Schauspielerin ebenfalls einen Namen. Im Jahr 2005 bekam Junot mit dem Model Helén Wendel eine weitere Tochter namens Chloé. Zuletzt lebte der einstige Playboy und ehemalige Investmentbanker zurückgezogen in Frankreich und Spanien. In seiner Rolle als dreifacher Grossvater ging er offenbar sehr auf: Seine Töchter teilten regelmässig Fotos von ihm und seinen Enkeln in den sozialen Netzwerken.