Caroline von Hannover: Ihr Ex-Mann Philippe Junot stirbt mit 85 Jahren

Der erste Ehemann von Caroline von Hannover (68) ist tot. Philippe Junot (1940–2026) starb am 8. Januar im Alter von 85 Jahren in Madrid. Seine Tochter Victoria Junot verkündete die traurige Nachricht auf Instagram mit bewegenden Worten.
«Mit schwerem Herzen gebe ich den Tod meines Vaters bekannt», schrieb Victoria zu einer Fotogalerie mit Schnappschüssen ihres Vaters. Er sei friedlich im Kreis seiner Familie von dieser Welt gegangen – «nach einem langen, schönen und abenteuerlichen Leben». Victoria würdigte ihren Vater als «wahren Gentleman» und dankte ihm für «all die Lacher und Abenteuer». Mit einem liebevollen Detail schloss sie ihren Abschiedspost: «Irgendwie trägt er auf fast jedem Bild, das ich ausgewählt habe, einen Anzug.»
Eine Ehe, die nur zwei Jahre hielt
Die Liebe zwischen Philippe Junot und Caroline von Monaco sorgte Ende der 1970er–Jahre für grosse Schlagzeilen. Die beiden lernten sich in Paris kennen, wo die damals 21–jährige Prinzessin von Monaco ein Philosophie–Studium aufgenommen hatte. Am 28. Juni 1978 gaben sie sich standesamtlich das Jawort, einen Tag später folgte die kirchliche Trauung. Der Altersunterschied von 17 Jahren sorgte damals für viel Gesprächsstoff.
Doch das Glück währte nicht lange: Bereits am 9. Oktober 1980 wurde die Ehe offiziell geschieden. Später erklärte die römisch–katholische Kirche die Verbindung sogar für nichtig – ein notwendiger Schritt, damit Caroline später erneut kirchlich heiraten konnte.
Auch für Philippe Junot blieb es nicht bei einer Ehe. 1987 heiratete er das dänische Model Nina Wendelboe–Larsen (62). Diese Ehe hielt zehn Jahre und brachte drei Kinder hervor: Victoria, Isabelle und Alexis. Tochter Isabelle machte sich später als Fotomodel und Schauspielerin ebenfalls einen Namen. Im Jahr 2005 bekam Junot mit dem Model Helén Wendel eine weitere Tochter namens Chloé. Zuletzt lebte der einstige Playboy und ehemalige Investmentbanker zurückgezogen in Frankreich und Spanien. In seiner Rolle als dreifacher Grossvater ging er offenbar sehr auf: Seine Töchter teilten regelmässig Fotos von ihm und seinen Enkeln in den sozialen Netzwerken.
Carolines weitere Ehen
Für Caroline von Hannover war die Ehe mit Philippe Junot der Auftakt eines bewegten Liebeslebens. 1983 heiratete sie den italienischen Unternehmer Stefano Casiraghi (1960–1990), mit dem sie drei Kinder bekam: Andrea (41), Charlotte (39) und Pierre (38). Diese Ehe endete tragisch, als Casiraghi bei einem Speedboot–Unfall vor der Küste Monacos mit nur 30 Jahren ums Leben kam. 1999 heiratete Caroline schliesslich Ernst August von Hannover (71), mit dem sie Tochter Alexandra (26) hat. Die beiden leben seit Jahren getrennt.