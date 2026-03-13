Casting-Oscar bis KI-Einsatz: Das ist neu bei den Academy Awards 2026

Vorgetragen werden «Golden» aus dem Animationshit «KPop Demon Hunters» sowie «I Lied to You» aus «Blood & Sinners». Heftige Kritik an dieser Auswahl gab es von Musikerin Diane Warren (69), deren Song «Dear Me» ebenfalls nominiert ist. «Es ist unfair mir und meinen Mitnominierten gegenüber, weil Sie einfach drei Songs ausgeschlossen und zwei ausgewählt haben», sagte sie dem Branchenblatt «Deadline». «Ich sehe das so: Nehmen Sie alle Songs auf. Entweder alle oder keiner, so sollte es sein.»