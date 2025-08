Catherine Zeta-Jones: Michael Douglas ist weit vom Ruhestand entfernt

Michael Douglas bezeichnete sich als «sehr glücklich» in seiner Auszeit. «Ich mag es einfach, meiner Frau bei der Arbeit zuzusehen», sagte er in Karlsbad. Für Catherine Zeta–Jones läuft es im Schauspielbusiness bestens. Sie ist bald wieder als Morticia Addams in «Wednesday» zu sehen. Die zweite Staffel erscheint zweigeteilt auf Netflix. Auf Teil eins am 6. August folgt einige Wochen später, am 3. September, der abschliessende zweite Teil.