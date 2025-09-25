Schweizer Illustrierte Logo

  3. Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas feiern gemeinsamen Geburtstag
Süsser Instagram-Post

Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas feiern gemeinsamen Geburtstag

Michael Douglas und Catherine Zeta–Jones sind nicht nur ein Ehepaar, sondern auch Geburtstags–Zwillinge: Auf Instagram teilen sie süsse Glückwünsche füreinander.

Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas feiern im November ihren 25. Hochzeitstag.
Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas feiern im November ihren 25. Hochzeitstag. imago images/ABACAPRESS/Balkis Press

Catherine Zeta–Jones (56) und Michael Douglas (81) sind nicht nur seit knapp 25 Jahren glücklich miteinander verheiratet, das Ehepaar teilt auch einen Geburtstag: Beide wurden am 25. September geboren – sie 1969 in Wales, er 1944 in New Jersey. Zum heutigen gemeinsamen Ehrentag teilte Catherine Zeta–Jones bewegende Worte auf Instagram.

«Alles Gute zum Geburtstag, Michael! Diesen besonderen Tag mit dir zu teilen, ist einmalig», schrieb der «Wednesday»–Star zu einer Reihe an gemeinsamen Fotos.

Auch Michael Douglas gratuliert seiner Ehefrau

Und auch Michael Douglas richtete auf seinem Profil persönliche Worte an seine Ehefrau und seine «Geburtstags–Schwester». Zu einem Selfie vom Golfplatz schrieb er: «Was für eine Freude, ein weiteres Jahr mit dir zu feiern! [...] Alles Gute zum Geburtstag an die Liebe meines Lebens!»

Seit 2000 verheiratet

Catherine Zeta–Jones und Michael Douglas gaben sich im November 2000 das Jawort. Wenige Monate vorher wurden die beiden Eltern eines Sohnes, Dylan (25). Im Jahr 2003 wurde ihre Tochter Carys (22) geboren. Aus erster Ehe mir Diandra Luker hat Douglas zudem seinen Sohn Cameron (47).

Von SpotOn vor 13 Minuten
