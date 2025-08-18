Catherine Zeta-Jones verteidigt vier Immobilien: «Nicht übertrieben»

Silberne Hochzeit im November

Am 18. November kann das Hollywoodpaar, das neben Tochter Carys noch Sohn Dylan (25) hat, seinen 25. Hochzeitstag feiern. Eines ihrer Geheimnisse für eine langjährige Ehe? «Wir hören nicht auf den Mist, der über uns geschrieben wird, das ist die Hauptsache. Und wir respektieren unseren Freiraum, wir sind unabhängige Seelen. Wir sind uns sehr ähnlich; wir wurden am selben Tag geboren, 25 Jahre auseinander.» Zudem hätten sie keine Angst vor Gesprächen. «Ich trage alles offen und er auch, und das ist gut.»