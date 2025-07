«Catherine's Rose»: Prinzessin Kate pflanzt Rosen für Krebszentrum

Für den Besuch trug die Prinzessin eine lockere braune Hose zur gestreiften Bluse und Blazer sowie weisse Turnschuhe. So kniete sie sich vor das Beet und setzte gemeinsam mit Mitarbeitenden und dem preisgekrönten Gartendesigner Adam Frost die Pflanzen in die Erde. Die korallpinke Floribunda–Rose wurde im Mai von der RHS zu Kates Ehren benannt. Die Verkaufserlöse fliessen in die Krebsforschung.