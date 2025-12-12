Cathy Hummels feiert Weihnachten mit Sohn Ludwig in Miami

Wenn auch nicht zu Weihnachten, aber für die Zukunft, wünscht sich Cathy Hummels wieder einen Partner an ihrer Seite. «Natürlich habe ich die Hoffnung», erzählt sie. «Ich liebe mein Leben und ich werde es auch bestimmt irgendwann wieder mit einem tollen Mann teilen. Aber nicht mit irgendeinem, sondern dem Richtigen.» Bis dahin möchte sie die gemeinsame Zeit mit ihrem Sohn Ludwig umso mehr geniessen – dies sei für sie demnach das kostbarste Geschenk.