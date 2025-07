«Cat's Eyes» bei ZDFneo: Moderne Manga-Adaption aus Frankreich

Darum geht es in «Cat's Eyes»

Nach fünf Jahren kehrt Tamara Chamade (Camille Lou, 33) zu ihren entfremdeten Schwestern Sylja (Constance Labbé, 37) und Alexia (Claire Romain, 30) nach Paris zurück. Sie ist sich sicher, dass der Tod ihres Vaters kein Unfall war und will auch ihre Schwestern davon überzeugen. Der Kunsthändler Michaël Heinz (Grégory Fitoussi, 48) starb bei einem Brand in seiner Galerie. Seine wertvolle Sammlung fiel ebenfalls den Flammen zum Opfer. Doch bei einer Ausstellung im Eiffelturm taucht eines dieser Werke Jahre später wieder auf. Jetzt wollen die Schwestern in Erfahrung bringen, was in der Nacht, als die Galerie abbrannte, wirklich geschah. Es beginnt eine rasante Jagd durch die Kunstszene von Paris auf der Suche nach einem Gemälde, das den entscheidenden Hinweis zur Aufklärung geben soll. Um die wahre Identität vor der Polizei und einer kriminellen Organisation für illegalen Kunsthandel zu verbergen, operiert das Trio unter dem Tarnnamen Cat's Eyes.