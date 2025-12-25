Céline Dion meldet sich als Grinch bei ihren Fans

Céline Dion (57) hat sich an Weihnachten als Grinch gezeigt. Die kanadische Sängerin überraschte die Fans mit einem festlichen Video auf Instagram, in dem sie als die berühmte weihnachtshassende Figur aus dem Film mit Jim Carrey und Taylor Momsen zu sehen ist.
In dem berühmten grünen Look, mit Fell und Weihnachtsmannkostüm, wünschte sie ihren Followern frohe Weihnachten. Das Video beginnt mit Dion, die in ihrer Grinch–Verkleidung vor einem Feuer sitzt. Auf ihrem Schoss liegt ein Hund mit einem deformierten Geweih–Haarreif, eine weitere Anspielung auf den bekannten Film aus dem Jahr 2000.
Voller Zeitplan für den Dion–Grinch
Dazu rezitiert sie im Video, es sei eine Frechheit «mich so kurzfristig einzuladen. Selbst wenn ich gehen wollte, würde es mein Zeitplan nicht erlauben». Sie stellt den Hund mit einer eleganten Bewegung auf den Boden. «Vier Uhr: meine Stimme trainieren. 4:30 Uhr: meine Kinder wecken. 5 Uhr: den Welthunger lösen, niemandem davon erzählen», fährt Dion fort. «5:30 Uhr: Jazzercise. 6:30 Uhr: Abendessen mit mir. Ich kann das nicht schon wieder absagen! 7 Uhr: mit meinen kreativen Ideen ringen. Ich bin ausgebucht!»
Weiter erklärt Dion alias der Grinch: «Natürlich, wenn ich meine kreativen Ideen auf 9 verschiebe, habe ich immer noch Zeit, im Bett zu liegen und endlos Videos auf TikTok zu scrollen. Oder ich kann einfach allen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünschen.»
Die fünfmalige Grammy–Gewinnerin beendet das Video, indem sie sich über ihre Bücher beugt und den Refrain von «All by Myself» anstimmt. Dion beschriftete den Beitrag mit: «Stille Nacht? Nicht unter meiner Aufsicht...»
Sängerin ist schwer erkrankt
Bereits an Thanksgiving hatte sich Céline Dion bei ihren Fans gemeldet, damals allerdings nicht auf die humorvolle Art, sondern mit bewegenden Worten. In einem Video, das die Sängerin ebenfalls auf Instagram teilte, rief sie ihre Fans dazu auf, innezuhalten und dankbar zu sein.
Dion kämpft seit einigen Jahren gegen eine schwere Krankheit. Sie erhielt 2022 die Diagnose Stiff–Person–Syndrom. Die neurologische Erkrankung verursacht laut der Mayo Clinic schwere Muskelsteifheit im Rücken, in den Beinen und manchmal auch in anderen Körperteilen. Infolge der Diagnose musste die Sängerin ihre «Courage»–Welttournee absagen, nachdem sie zuvor bereits mehrere Konzerttermine aus gesundheitlichen Gründen verschoben hatte.