Céline Dion überrascht Football-Fans mit Videobotschaft

Lässig im Sweater

«Ich glaube, was ich an diesem Spiel am meisten mag, ist seine Kraft, eine Verbindung zwischen dem herzustellen, was wir sind, und dem, was wir waren», sagte sie in dem Video, das vor dem Aufeinandertreffen der Mannschaften ausgestrahlt wurde, und in dem zu ihrem Hit «It's All Coming Back to Me Now» frühere Football–Szenen gezeigt wurden. Die Dallas Cowboys und die Pittsburgh Steelers waren laut «The Hollywood Reporter» seit 1982 nicht mehr zur besten Sendezeit gegeneinander angetreten. Das Spiel war zugleich das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams seit dem Super Bowl XXX im Januar 1996.