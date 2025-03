Channing Tatum präsentiert beeindruckende Body-Transformationen

«Ich bin so dankbar für meine Gene», erklärt Tatum in seinem Posting weiter. «Dankbar für meine Köchin/Ernährungsberaterin/Hexe. Dankbar für meinen Trainer. Ohne euch könnte ich diese grossen Schwankungen bei meinem Gewicht nicht machen.» Er stellt jedoch auch klar: «Ich werde keine ‹Fettrollen› mehr machen, haha. Es ist zu schwer für den Körper und zu schwer, es wieder abzunehmen. Aber verdammt, wenn ich mir diese Bilder ansehe, ist es einfach unglaublich, was der menschliche Körper und der Wille leisten können.»