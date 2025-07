«Chaotischer Mensch»: Felix Neureuther gibt Einblick ins Familienleben

Er bewundert, wie seine Frau das alles wuppt

Wie der Familienvater im Gespräch mit Moderatorin Janin Ullmann (43) in der RTL–Sendung «Gala» am 19. Juli erzählte, hat er im Organisieren nicht unbedingt die Nase vorn. «Ich bin schon ein sehr chaotischer Mensch», gestand der 41–Jährige. Er sei «nicht so der super strukturierte Mensch».