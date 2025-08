Chappell Roan: So lange dauert es noch bis zum zweiten Album

Chappell Roans (27) Fans müssen sich bis zu ihrem zweiten Album noch gedulden. «Das zweite Projekt existiert noch nicht», sagte sie der «Vogue». Weiter stellte sie klar: «Es gibt kein Album. Es gibt keine Sammlung von Songs.» In nächster Zeit wird sich das wohl nicht ändern. Für ihr 2023 erschienenes Debüt «The Rise and Fall of a Midwest Princess» habe sie fünf Jahre gebraucht – und mindestens genau so viel Zeit werde sie wohl benötigen, um das nächste zu schreiben. «Ich bin nicht die Art von Songwriterin, die das einfach so aus dem Ärmel schütteln kann», erklärte die Musikerin, die mit bürgerlichem Namen Kayleigh Rose Amstutz heisst.