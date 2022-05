Charles und Camilla in Kanada gelandet: Das sind ihre Pläne

Am Mittwoch geht es für die Royals nach Ottawa. Prinz Charles soll Medienberichten zufolge der Titel des «Extraordinary Commander of the Order of Military Merit» verliehen werden. Anschliessend werden der Prinz und Herzogin Camilla einen Kranz am National War Memorial niederlegen, um der «Kanadier zu gedenken, die ihr Leben im Dienst für ihr Land verloren haben».