Charlie Sheen will «die Geschichten erzählen, wie sie passiert sind»

Hörte seinen Kindern zuliebe mit Alkohol und Drogen auf

Sheen berichtet in dem offenherzigen Gespräch, dass er seinen Kindern Sami (21), Lola (20) sowie den Zwillingen Max und Bob (16) zuliebe nüchtern geworden sei und auch nüchtern bleiben würde. «Man muss bereit sein», sagt er und enthüllt auch einen mentalen Trick, mit dem er sich davon abhält, wieder einen Drink zu nehmen: «Ich führe eine mentale Liste der schlimmsten und beschämendsten Dinge, die ich getan habe, und die kann ich im Kopf durchgehen, wenn ich Lust auf einen Drink habe», sagt er.