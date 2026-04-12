Charlotte Casiraghi: Verliebte Tage mit Freund Nicolas in Monte-Carlo

Ein neues Kapitel nach der Ehe

Erstmals in Erscheinung getreten waren die beiden 2024, als das französische Magazin «Paris Match» Fotos von ihnen auf der Terrasse eines Restaurants veröffentlichte. Offiziell dazu geäussert haben sich die beiden nicht. Für Charlotte Casiraghi bedeutet die Verbindung auch einen Neuanfang nach ihrer Ehe mit dem französischen Filmproduzenten Dimitri Rassam (44). Die beiden hatten 2019 geheiratet – mit einer standesamtlichen Trauung im Prinzenpalais und einer anschliessenden kirchlichen Feier in der Provence. 2024 soll die Trennung erfolgt sein. Gemeinsam haben sie einen Sohn, der 2018 zur Welt kam. Charlotte ist ausserdem Mutter des älteren Sohnes Raphaël, den sie mit dem Komiker Gad Elmaleh (54) hat.