Charlotte Links «Einsame Nacht»: So mystisch wird der TV-Zweiteiler

Mehr als ein klassischer Krimi

«Einsame Nacht» ist weit mehr als ein klassischer Kriminalfall. Die Geschichte handelt von Traumata, Vertrauensbrüchen und Obsessionen. Im zweiten Teil, der am 3. Oktober ausgestrahlt wird, stossen Kate und Pamela auf Verbindungen zwischen den Opfern aus Schulzeiten. Was damals passierte, löst nun einen gnadenlosen Rachefeldzug aus. Die Zeugin Anna Carter (Lara Feith) gerät ins Zentrum der Ermittlungen, während Kate herausfinden will, was die manipulative Dating–Agentin verschweigt. Als Pamela die verschwundene Altenpflegerin ausfindig macht, ahnt Kate noch nicht, welche Gefahr auf ihre unvorsichtige Chefin und bald auch auf sie selbst lauert. In bester Thriller–Manier sorgt Lühdorffs Inszenierung nicht nur beim Showdown für Gänsehaut.