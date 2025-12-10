Charlotte Würdig und Calvin Kleinen werden zum Moderationsduo

Er ist als Realitystar und Partysänger bekannt, sie ist Moderatorin und Schauspielerin: Calvin Kleinen (33) und Charlotte Würdig (47) bringen überraschend ein gemeinsames Projekt an den Start. RTL+ liefert in einem Instagram–Clip erste Hinweise.
Keine Details bekannt
In dem Video erklärt Kleinen, das er bald das Format «Bro Island» moderieren werde, doch Würdig klärt ihn bei einem Aufeinandertreffen auf Teneriffa auf: Seine Show gebe es gar nicht und er sei auch nur ein Fake–Moderator. «Du bist aber trotzdem mein Co–Moderator, denn es geht eigentlich um das Format...» Den Namen erfährt nur Kleinen, nicht aber die Zuschauer. «Und das machen wir zusammen, aber was das genau ist, verraten wir euch später», erklärt Würdig abschliessend.
Laut «RTL.de» feiern die beiden 2026 ihr Debüt als Moderationsduo. Ob es sich wohl um ein Reality–Format handeln wird? Calvin Kleinen wäre bestens geeignet, hat er doch selbst schon genug Trash–TV–Erfahrung gesammelt. Er nahm unter anderem an «Temptation Island» und die dazugehörige VIP–Ausgabe, «Kampf der Realitystars», «Couple Challenge» oder «Ex on the Beach» teil. Auch Charlotte Würdig hat Einblicke in die Reality–Welt, sie moderierte dieses Jahr die Wiedersehensshows von «Prominent getrennt» und «Princess Charming». Zu den TV–Auftritten der Ex–Frau des Musikers Sido (45) zählen unter anderem Teilnahmen an «Let's Dance» oder «Die Verräter – Vertraue Niemandem!»