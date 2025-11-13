Cher, Cate Blanchett, Naomi Campbell: Starpower beim Bambi 2025

Debüt bei der Bambi–Gala

Durch den Abend am 13. November in den Münchner Bavaria Filmstudios führte Michelle Hunziker (48) und Content Creatorin Feli (31). Zu den weiteren Preisträgern, von denen der Grossteil bereits vor der Verleihung bekanntgegeben worden war, zählte unter anderem Roland Kaiser, der für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde. «Es ist ein schönes Gefühl und macht einen sehr dankbar», erklärt der Sänger am roten Teppich im Interview mit spot on news. Er sei noch nie bei einer Bambi–Verleihung gewesen und freue sich darauf, «nette Menschen kennenzulernen und gute Gespräche zu führen». Lebenswerk–Preis hin oder her, für den Musiker ist noch lange nicht Schluss. «Ich habe wieder eine Menge Konzerte nächstes Jahr und freue mich auf mein Publikum und meine Band.»