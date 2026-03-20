Chester Bennington: Die Stimme, die Millionen bewegte

Traumatische Kindheit und Jugend

Bennington verarbeitete vieles aus seiner Kindheit später in den Songs. Als Kind und Jugendlicher wurde er von einem älteren Freund missbraucht. «Ich wurde verprügelt und dazu gezwungen, Dinge zu tun, die ich nicht tun wollte. Das hat mein Selbstbewusstsein zerstört», sagte er 2016 im Interview mit «Louder». In der Schule wurde er gemobbt und auch die Scheidung seiner Eltern belastete ihn. Um all das zu bewältigen, griff er bereits als junger Teenager zu Drogen wie Meth, Kokain und LSD. Mit seinem Marihuana–Konsum löste er sich von den harten Drogen, seine Alkoholsucht blieb bestehen. Erst später sollten ihn seine Bandkollegen zu einem Entzug bewegen.