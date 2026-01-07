Cheyenne Ochsenknecht gratuliert Papa Uwe rührend zum 70. Geburtstag

Angespanntes Verhältnis ade

Das Verhältnis zwischen Cheyenne und Uwe Ochsenknecht galt lange Zeit als schwierig. Im Oktober 2024 hatte die 25–Jährige im «Frühstück bei mir»–Podcast offen über ihre Beziehung gesprochen. «Ich war mit meinem Papa immer sehr eng, vor allem früher, als meine Mama schwerkrank war», erinnerte sie sich an frühere Zeiten. Nach der Scheidung sei sie ihm «immer hinterhergelaufen». Doch irgendwann war Schluss. Sie habe «damit abgeschlossen», sagte sie zu ihrer Beziehung zu ihrem Vater. Im ARD–Talkformat «deep und deutlich» verdeutlichte sie wenig später: «Ich habe mit meinem Vater auch keinen Kontakt, ich hab's aufgegeben.»