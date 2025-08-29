Chiemsee Reggae Summer ist zurück: Das sind die ersten Acts

Der musikalische Schwerpunkt liegt dabei natürlich wieder bei Reggae, Dancehall und Hip Hop, wie die Veranstalter in einer Mitteilung schreiben. Headliner des Festivals wird der deutsche Rapper Marteria (42) sein. Ebenfalls im Line–up bestätigt sind der jamaikanische Musiker Capleton (58), die deutschen Reggae–Sänger Patrice (46) und Jahcoustix (46), der Brite Neville Staple (70), die Bands Jamaram, und Marley's Ghost, sowie Don Letts (69), Solina und Damion Lee.