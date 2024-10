Chris Brown: Darum geht es in den Vorwürfen gegen den Musiker

Obwohl der Fall der Frau, die anonym bleibt, dem Bericht zufolge bereits im Jahr 2022 abgewiesen wurde, will sie laut «People»–Magazin eine ihrer Anwältinnen, Ariel Mitchell, wieder vertreten. In einer Erklärung sagte Mitchell laut dem Magazin: «Ich verehre meine Klientin und glaube, dass das, was ihr passiert ist, zu 100Prozent wahr ist.» Weitere Anwälte trennten sich laut US–Medienberichten zuvor von der Mandantin, als die Polizei Textnachrichten zwischen ihr und Chris Brown nach dem angeblichen Vorfall entdeckt hatte.