Chris Noth: Daran zerbrach die Freundschaft mit Sarah Jessica Parker

Dass zwischen den ehemaligen Serien–Liebhabern dicke Luft herrschen könnte, deutete sich kurz zuvor schon an. Als Parker Anfang Januar bei den Golden Globes mit dem Carol Burnett Award geehrt wurde, schrieb er auf Instagram zu einem Bild aus dem Fitnessstudio: «Scheiss auf das neue Jahr – los geht's!!!!» In der Kommentarspalte fügte eine Person hinzu: «Du meinst scheiss auf SJP und ihren Award?» Noth schien daraufhin die Interpretation zu bestätigen.