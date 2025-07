Christian Bale: Seltener Auftritt mit Frau und Sohn

Massive, mit Metallklammern durchzogene Narben sind auf seiner Stirn und der Brust zu erkennen. Zugleich schaut unter seinem geöffneten Hemd auch eine Tätowierung hervor – das englische Wort «Hope», also «Hoffnung». Der Hintergrund: «The Bride» ist eine modernere Umsetzung der Geschichte und verfrachtet sie laut Branchenmagazin «Variety» ins Chicago der 1930er Jahre. Der Film soll im März 2026 in die Kinos kommen. Auch Bales Sohn Joseph wird in dem Film in einer kleinen Rolle zu sehen sein.