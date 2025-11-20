Christian Lindner nennt Kommentare über neuen Job «hämisch»

Der frühere Bundesfinanzminister Christian Lindner (46) ist verwundert über manche Kommentare zu seinem neuen Posten. Bei einem Auftritt in der ARD–Talkshow «Maischberger» sagte er über seinen Job als stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Autoland AG, den er im Januar 2026 antritt:
«Wer mich kennt, weiss, dass ich mich immer eingesetzt habe für die individuelle Mobilität mit dem Auto. Deshalb arbeite ich auch jetzt daran, dass das finanziell erreichbar ist. Wer mich kennt, weiss, dass ich mich immer eingesetzt habe für den Mittelstand, weil mich dessen Unternehmergeist und Leistungsfreude immer beeindruckt hat.»
«Hämische Kommentare» zu neuem Job
Dass er sich nun im Mittelstand und in der Autobranche engagiere, «sollte keine Überraschung sein», fügte er hinzu. Manche Reaktion auf seine neue Aufgabe habe ihn aber überrascht: Es habe Kommentare gegeben wie «der soziale Abstieg des Bundesministers», erklärte Lindner in der TV–Show. «Die dachten, ich werde Hedgefonds–Manager in New York oder sonst was.»
An diesen «hämischen Kommentaren» könne man «alles sehen, was in unserem Land problematisch ist», meint er: «Wenn Autobranche, Mittelstand, Ostdeutschland das Problem sind, zeigt das, was in Wahrheit in Deutschland schief läuft.» Die Zentrale von Autoland befindet sich in Sandersdorf–Brehna in Sachsen–Anhalt.
Ist eine Rückkehr in die Politik denkbar?
Auf eine mögliche Rückkehr in die Politik angesprochen, sagte Lindner Moderatorin Sandra Maischberger (59): Er bleibe ein politischer Mensch, «aber nach 25 Jahren habe ich keine Sehnsucht danach, wieder neu für Ämter zu kandidieren».
Der 46–Jährige war von 2021 bis 2024 Bundesfinanzminister. Ausserdem fungierte er von 2013 bis 2025 als Bundesvorsitzender der FDP. Dass der bekannte Autofan Christian Lindner einen neuen Job in der Automobilbranche antritt, wurde Mitte November bekannt gegeben.