Christian Neureuther: Das zweite Weihnachten ohne seine Rosi

Auch in diesem Jahr werde er Heiligabend wieder gemeinsam mit seinen Kindern Ameli (43) und Felix (40), deren Lebenspartnern und den insgesamt vier Enkelkindern verbringen, verriet er in einem Interview mit der «Bild». «Wir feiern Weihnachten so, wie wir es immer mit Rosi gefeiert haben», so der Witwer. «Sehr traditionell, immer unter dem gleichen Stern, der über der Krippe leuchtet. Dieser Stern bedeutet für mich, dass die ganze Familie zusammenkommt.» Dem fügte er hinzu: «Rosi ist sowieso nie weg gewesen, sie ist immer da».