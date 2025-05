Christian von Dänemark: Voller Einsatz bei anstrengender Militärübung

Zwei vom Königshaus entsandte Fotografen hätten Teile der Übung begleitet, heisst es in der Erklärung weiter. «Sie haben die Übung ausschliesslich beobachtet und wurden immer in einem sicheren Abstand gehalten, sodass sie nicht mit den Wehrpflichtigen in Kontakt treten konnten.» Das Königshaus sei zu keinem Zeitpunkt an der Organisation der Feldübung beteiligt gewesen, wird betont. «Die Fotografen des Königshauses durften nach Absprache mit dem Zugführer kurz mit dem Kronprinzen sprechen. Dies geschah zum ersten Mal nach Beginn der Übung um 04.00 Uhr am Montagmorgen. Dann am dritten Tag, am Nachmittag, und schliesslich nach Erhalt des REX–Abzeichens.»