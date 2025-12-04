Christie Brinkley und Tochter Sailor strahlen als Twinning-Duo

Christie Brinkley (71) erschien am Mittwoch bei den Footwear News Achievement Awards im New Yorker Cipriani 25 Broadway nicht alleine. Das legendäre Supermodel kam gemeinsam mit Tochter Sailor Brinkley–Cook (27) – und sorgte für doppeltes Staunen auf dem roten Teppich.
Die beiden Frauen posierten Arm in Arm für die Fotografen und wirkten dabei weniger wie Mutter und Tochter als vielmehr wie zwei Schwestern. Christie Brinkley präsentierte sich in zeitloser Eleganz: Ein schwarzes Kleid mit raffinierten Raffungen an der Taille, langen Ärmeln und einem schwingenden Rock unterstrich ihre schlanke Silhouette. Schwarze Riemchen–Stilettos verliehen dem Outfit zusätzliche Raffinesse. Seine blonden Haare trug das Model in einem voluminösen Blow–out, das den jugendlichen Look perfekt abrundete.
Tochter Sailor stand ihrer berühmten Mutter in nichts nach. Die 27–Jährige, die selbst als Model arbeitet, wählte für den Abend ein braunes Kleid mit tiefem Ausschnitt, das mit funkelnden Pailletten besetzt war. Dazu kombinierte sie glitzernde schwarze Peep–Toe–Heels, die das glamouröse Ensemble komplettierten. Die Ähnlichkeit zwischen Mutter und Tochter war an diesem Abend nicht zu übersehen.
Prominente Gästeliste bei der Gala
Die Footwear News Achievement Awards lockten auch zahlreiche weitere prominente Gäste nach Manhattan. Unter den Anwesenden befanden sich laut «Daily Mail» Hotelerbin Nicky Hilton, Fashionista Olivia Palermo und Designerlegende Tommy Hilfiger mit seiner Ehefrau Dee Ocleppo. Auch Schauspieler Patrick Schwarzenegger oder Musikproduzent Pharrell Williams liessen sich die Veranstaltung nicht entgehen.
Christie Brinkley startete in den 1970er Jahren ihre Modelkarriere. Bekannt wurde sie durch ihre Cover–Shootings für die Bademode–Ausgaben der «Sports Illustrated». Bis heute schmückte sie über 500 Magazincover. Auch als Schauspielerin und Illustratorin arbeitete sie.
Viermal war das Supermodel verheiratet: 1975 gab sie sich mit Jean–François Allaux das Jawort, 1981 folgte die Scheidung. Mit Sänger Billy Joel (76) war sie bis 1994 fast zehn Jahre lang verheiratet. Mit ihm bekam sie Tochter Alexa Ray Joel (39). Mit ihrem dritten Ehemann Richard Taubman trat sie 1994 vor den Traualtar, doch bereits sieben Monate später trennten sie sich. Zusammen haben sie Sohn Jack Paris Brinkley–Cook (30). Zuletzt war Christie Brinkley von 1996 bis 2008 mit Peter Cook (66) verheiratet. Aus der Ehe ging Tochter Sailor Brinkley–Cook hervor.