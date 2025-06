Christina Aguilera bereut Skandalhit «Dirrty» nicht

Kritik als Motivationsschub

Besonders faszinierend: Je mehr Widerstand Aguilera für ihren gewagten Look erntete, desto mehr Spass hatte sie daran. «Ich muss sagen, je mehr Ärger ich für das Tragen bekam, desto mehr Spass machte es mir», verriet sie 2021 gegenüber «People». Die ikonischen Chaps aus dem Musikvideo hat sie übrigens bis heute aufbewahrt: «Wir haben den Look definitiv archiviert und Gott, ich hoffe nur, sie sind nach all den Jahren noch in gutem Zustand.»