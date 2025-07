Christina Aguilera zeigt sich in gewagtem Schnürkleid

Auch andere Stars haben das ikonische Kleid bereits in Szene gesetzt. Beyoncé (43) kombinierte es 2003 bei den MTV Movie Awards mit einer auffälligen Halskette und Riemchen–Heels. Rita Ora (34) trug das Modell 2020 zu einer Silvesterfeier – in Kombination mit weissen Pumps. Bei einer Party zur Londoner Fashion Week 2022 zeigte sich Model Iris Law (24) in dem Look, Bella Hadid (28) trug im selben Jahr eine nudefarbene Variante.